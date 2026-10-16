UNITED&COLLECTIVE hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

UNITED&COLLECTIVE liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UNITED&COLLECTIVE die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 24.79 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -13.560 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.59 Milliarden JPY gegenüber 1.58 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch