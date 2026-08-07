United Breweries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

United Breweries hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6.29 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6.95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7.07 Prozent auf 30.67 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.64 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch