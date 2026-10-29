United Breweries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

United Breweries hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5.12 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte United Breweries ein EPS von 1.76 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25.37 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23.60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Breweries einen Umsatz von 20.53 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch