United Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

United Bank liess sich am 16.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0.18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1.37 Milliarden USD gegenüber 1.10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch