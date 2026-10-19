United Bank präsentierte Quartalsergebnisse

United Bank stellte am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12.24 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14.12 PKR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 379.56 Milliarden PKR gegenüber 311.54 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch