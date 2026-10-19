United Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

United Bank gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 USD gegenüber 0.200 USD im Vorjahresquartal.

United Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.37 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch