United Bancorporation Alabama: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

United Bancorporation Alabama veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.53 USD, nach 1.29 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch