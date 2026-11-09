United Bancorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

United Bancorp hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0.25 USD gegenüber 0.340 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 13.0 Millionen USD gegenüber 12.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch