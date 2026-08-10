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10.08.2026 06:37:00
UNITED ARROWS veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
UNITED ARROWS hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 76.78 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 53.00 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UNITED ARROWS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.79 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 38.19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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