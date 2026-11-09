UNITED ARROWS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNITED ARROWS hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13.72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNITED ARROWS -12.160 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.25 Milliarden JPY – ein Plus von 2.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNITED ARROWS 35.52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch