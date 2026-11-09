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09.11.2026 06:37:00

UNITED ARROWS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNITED ARROWS hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13.72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNITED ARROWS -12.160 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36.25 Milliarden JPY – ein Plus von 2.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNITED ARROWS 35.52 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch

Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?

✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’347.32 19.57 S7BCUU
Short 15’649.11 13.99 STBNIU
Short 16’274.72 8.80 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’818.00 09.11.2026 09:15:27
Long 14’107.33 19.96 SPBTLU
Long 13’764.60 13.67 S0S2BU
Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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