UNITED ARROWS legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

UNITED ARROWS hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5.54 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 227.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch