United Airlines hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

United Airlines hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2.90 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.88 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch