United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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07.09.2026 04:04:00
United Airlines erweitert App um Warteliste für frühere Flüge
United Airlines HoldingsUnited Airlines hat ihre App um eine neue Wartelisten-Funktion erweitert. Nutzer, die nach einer Störung auf einen späteren Flug umgebucht würden, könnten sich damit für maximal drei frühere United-Verbindungen zum gleichen Ziel vormerken lassen. Würden dort Plätze frei, informiere die App automatisch, teilte die US-Fluggesellschaft mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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