Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’396 0.0%  SPI 20’206 -0.1%  Dow 53’414 -0.5%  DAX 26’046 0.2%  Euro 0.9405 0.2%  EStoxx50 6’393 0.2%  Gold 4’429 -1.0%  Bitcoin 64’609 -1.5%  Dollar 0.8097 0.3%  Öl 95.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Regionen-ETFs: So funktionieren sie
Swiss Re-Aktie: Milliardenpotenzial für Versicherer durch KI-Rechenzentren
Novartis-Aktie: Ziel in Phase-III-Studie zu Herzmedikament verfehlt
Munich Re-Aktie: Schäden durch Hagel und Hitze nehmen zu
Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien
Suche...
Plus500 Depot

United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.09.2026 04:04:00

United Airlines erweitert App um Warteliste für frühere Flüge

United Airlines Holdings
89.45 CHF 1.92%
Kaufen Verkaufen
United Airlines hat ihre App um eine neue Wartelisten-Funktion erweitert. Nutzer, die nach einer Störung auf einen späteren Flug umgebucht würden, könnten sich damit für maximal drei frühere United-Verbindungen zum gleichen Ziel vormerken lassen. Würden dort Plätze frei, informiere die App automatisch, teilte die US-Fluggesellschaft mit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?