Unite and Grow hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Unite and Grow äusserte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 16.08 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13.10 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1.07 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 857.3 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch