Unisys gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Unisys lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2.76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unisys -4.330 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 460.2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 471.5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch