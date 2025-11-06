Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
06.11.2025 05:31:12

Unisys Corp. Q3 Loss Increases, Misses Estimates

(RTTNews) - Unisys Corp. (UIS) reported Loss for its third quarter that Increased from the same period last year and missed the Street estimates.

The company's earnings came in at -$308.90 million, or -$4.33 per share. This compares with -$61.90 million, or -$0.89 per share, last year.

Excluding items, Unisys Corp. reported adjusted earnings of -$5.90 million or -$0.08 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $0.56 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 7.4% to $460.20 million from $497.00 million last year.

Unisys Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$308.90 Mln. vs. -$61.90 Mln. last year. -EPS: -$4.33 vs. -$0.89 last year. -Revenue: $460.20 Mln vs. $497.00 Mln last year.