Unisync B hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Unisync B hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.07 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Unisync B ebenfalls ein EPS von 0.070 CAD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unisync B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.7 Millionen CAD im Vergleich zu 21.9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch