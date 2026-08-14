Unisync A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Unisync A hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Unisync A mit einem Umsatz von insgesamt 23.7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8.14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch