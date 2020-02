UNISOC stellt neue Generation der 5G SoC T7520 vor

SHANGHAI, 26. Februar 2020 /PRNewswire/ -- UNISOC, ein weltweit führender Anbieter von Chipsätzen für mobile Kommunikationsgeräte und IoT, hat heute offiziell seine neue Generation der 5G-SoC-Mobilfunkplattform UNISOC T7520 vorgestellt. Durch den Einsatz modernster Prozesstechnologie ermöglicht die T7520 ein optimiertes 5G-Erlebnis mit wesentlich verbesserten KI-Computing und Multimedia-Bildbearbeitungsfunktionen bei gleichzeitig geringerem Stromverbrauch.

T7520 ist UNISOCs 5G-Smartphone-Plattform der zweiten Generation. Sie basiert auf einer 6 nm EUV-Prozesstechnologie und wird durch einige der neuesten Designtechniken unterstützt. Sie bietet eine wesentlich verbesserte Leistung bei einem geringeren Stromverbrauch als je zuvor.

T7520 verfügt über vier Arm-Cortex-A76-Kerne und vier Arm-Cortex-A55-Kerne mit einer Arm-Mali-G57-basierten GPU und bietet ein unglaubliches Streaming- und Spielerlebnis bei 5G-Geschwindigkeiten.

T7520, die auf der Makalu-5G-Plattform von UNISOC entwickelt wurde, integriert das weltweit erste 5G-Modem, das eine Verbesserung der Abdeckung für jedes Anwendungsszenario unterstützt(1). Indem den Netzbetreibern ermöglicht wird, 5G auf ihren bestehenden 4G-Spektren einzusetzen, erweitert T7520 die Anwendung der patentierten dynamischen Frequenz-Sharing-Technologie mit grosser Bandbreite von UNISOC und maximiert die Nutzung der vorhandenen Ressourcen, um die Zusammenarbeit und gemeinsame Nutzung für einen billigeren und schnelleren Einsatz von 5G zu erleichtern. Insbesondere ist T7520 für den Einsatz in Hochgeschwindigkeitszügen mit 500KM/h optimiert und bietet den Fahrgästen ein erstklassiges 5G-Erlebnis.

"T7520 baut auf einigen der weltweit führenden Technologien auf und bietet eine umfassend verbesserte Leistung bei einem neuen niedrigen Energieverbrauch", sagte Steve Chu, CEO von UNISOC. "Ihre offene und innovative Architektur zeigt unser Engagement, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um den Benutzern ein überragendes intelligentes Erlebnis zu bieten".

UNISOC T7520 hat die folgenden Hauptmerkmale:

Modernste 6nm EUV-Prozesstechnologie : Diese Prozesstechnologie verwendet ein extrem ultraviolettes Licht mit einer extrem kurzen Wellenlänge von 13,5 nm, das mit einer Genauigkeit nahe der Röntgenstrahlen eine extrem hohe lithografische Auflösung bietet und ein besseres Gleichgewicht zwischen Kosten, Leistung und Stromverbrauch erreicht. Im Vergleich zum vorherigen 7-nm-Prozess weist der 6-nm-Prozess eine um 18% verbesserte Transistordichte auf. Dadurch können mehr Transistoren pro Flächeneinheit integriert und der Stromverbrauch um 8 % reduziert werden, was eine längere Lebensdauer der Batterie ermöglicht.

: T7520 übernimmt die neue Generation der UNISOC-Architektur mit niedrigem Stromverbrauch und die AI-basierte Stromregelungstechnologie. Im Vergleich zu mobilen Plattformen, die mit einem separaten 5G-Modem gepaart sind, ist T7520 rundum führend im niedrigen Stromverbrauch sowohl für Leicht- als auch für Schwerlastszenarien und bietet eine Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 35 % für einige Data-Business-Szenarien. Weltweit erstes 5G-Modem, das die Verbesserung der Abdeckung für alle Szenarien unterstützt (1) : Das Modem unterstützt die 5G NR TDD+FDD-Trägeraggregation und die Uplink- und Downlink-Entkopplung und kann die Abdeckung um mehr als 100 % verbessern. Die innovative 5G-Supersendertechnologie von UNISOC kann die Uplink-Geschwindigkeit um bis zu 60 % erhöhen und anspruchsvolle Szenarien wie VR und ultrahochauflösendes 4K / 8K -Live-Streaming erfüllen. T7520 unterstützt das Sub-6GHz-Band, NSA/SA-Dualmodus-Netzwerke und 2G bis 5G-Netzwerke. Im SA-Modus bietet es eine Spitzen-Uplink-Geschwindigkeit von mehr als 3,25 Gbps. Darüber hinaus unterstützt es Dual-SIM-Dual-5G und EPS-Fallback und hochauflösende Audio- und Videoanrufe mit VoNR.

T7520 verwendet eine Multicore-Display-Architektur der neuen Generation und unterstützt eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Mit Omni-Kanal- und HDR-Rendering-Fähigkeiten für alle Formate unterstützt die Multi-Screen-Anzeige bis zu 4K in HDR10+-Qualität. Dadurch kann das Benutzererlebnis bei Spielen mit hoher Bildrate, 5G UHD-Videos und VR/VR-Anwendungen erheblich verbessert werden.

(Anmerkung 1) Das erste 5G-Modem der Branche, das gleichzeitig Trägeraggregation, Uplink- und Downlink-Entkopplung und

Super-Uplink unterstützt und eine verbesserte Abdeckung für 5G-Netz-Szenarien im Sub-6GHz-Bereich erreicht.

Informationen zu UNISOC

UNISOC ist eine Tochtergesellschaft von Tsinghua Unigroup und ein führendes Fabless-Halbleiterunternehmen, das sich in der F&E von Chipsätzen für mobile Kommunikationsgeräte und IoT betätigt. Es entwickelt mobile Chipsatz-Plattformen mit Unterstützung für die Kommunikationsprotokolle 2G/3G/4G/5G sowie verschiedene Chipsatz-Lösungen für IoT, RFFE, Drahtlosvernetzung, AIoT und TV. UNISOC beschäftigt um die 4.500 Mitarbeiter in 14 Zentren für Forschung und Entwicklung und 7 Kundendienstzentren und hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, am Weltmarkt zu einem der 3 grössten Anbieter von Chipsätzen aufzusteigen. Das Unternehmen will sich in den Bereichen IoT und Konnektivitätsausrüstung als grösster Chipsatz-Lieferant etablieren und in China das 5G-Feld anführen.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.unisoc.com/