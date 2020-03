UNISOC fait part des débuts à l'étranger de l'UNISOC 8910DM, première plateforme mondiale de puces de catégorie 1 bis pour longue portée dans l'IdO

SHANGHAI, 2 mars 2020 /PRNewswire/ -- En tant que fournisseur de premier plan mondial de jeux de puces pour communications mobiles et de jeux de puces pour l'IdO (internet des objets), UNISOC a annoncé les débuts de l'UNISOC 8910DM, première plateforme mondiale de puces pour longue portée dans l'IdO, conforme à la catégorie 1 bis. Cette plateforme sophistiquée regorge d'avantages complets dans les normes de communications, la modularité, la puissance absorbée et le coût.

Alors que le monde entier passe des réseaux en 2G vers la 4G, l'UNISOC 8910DM intervient comme un outil puissant prenant en charge une migration de réseau sans heurt avec mise à jour d'énormes dispositifs dans l'IdO et assurant la promotion d'une vaste application de l'IdO en tant que technologie d'évolution à long terme (LTE). À ce jour, cette solution concurrentielle pour l'IdO a passé les essais sur le terrain et la certification sur un ensemble de 45 pays et auprès de 157 opérateurs dans le monde entier.

Reposant sur un processus en 28 nm, l'UNISOC 8910DM se conforme à la fois à la R13 LTE de catégorie 1 bis et au système mondial de communications mobiles (GSM), avec des taux de liaison ascendante de 5 Mb/s et des taux de liaison descendante de 10 Mb/s. Avec une commutation sans heurt entre la 2G et la LTE, elle assure une transition fluide pour les appareils de l'IdO en 2G tout en étendant largement la durée de vie de l'équipement des utilisateurs de la 2G après les mises à jour en LTE. En outre, son applicabilité industrielle unique et ses vastes avantages permettent par ailleurs à l'UNISOC 8910DM de répondre à un grand nombre de demandes dans les applications LTE de catégorie 4 en résolvant la difficulté liée au coût élevé du déploiement à grande échelle de modules LTE de catégorie 4. Se caractérisant par une connexion BT4.2 hautement intégrée et un balayage en Wi-Fi pour positionnement à l'intérieur, la plateforme est prévue pour fournir des connexions plus complètes et plus stables dans des scénarios d'applications plus larges.

Intégrée avec un processeur Cortex-A5 à double-cœur, l'UNISOC 8910DM prend en charge l'OPEN CPU, ce qui offre aux fournisseurs de concepts d'origine (FCO) la liberté de développer des applications et des logiciels pour services personnalisés. Le système d'exploitation temps réel (RTOS) grand public et gratuit est également pris en charge pour plus de facilité dans le développement et les modifications. Des fonctions et interfaces compatibles regroupent VoLTE (voix sur LTE), QVGA (carte vidéographique), caméras, AUIDO et USB suggèrent également des possibilités immenses pour l'innovation dans les produits de l'IdO. Avec sa capacité de renforcement de la couverture R13 LTE, la plateforme est remplie d'importantes améliorations de la couverture (typiquement de 5~15dB) assurant l'optimisation également d'applications plus complexes de l'IdO (comme dans les sous-sols d'immeubles résidentiels, les lieux isolés avec blindage par feuilles métalliques, les fenêtres métalliques ou la construction traditionnelle de murs épais dans des immeubles, etc.).

« Alors que les réseaux en 2G sont en cours de remplacement dans le monde entier, l'UNISOC 8910DM va apporter une nouvelle expérience de valeur à nos clients et partenaires mondiaux, » a déclaré Wang Bo, vice-président exécutif d'UNISOC. « L'UNISOC 8910DM est révolutionnaire pour le marché mondial de la LTE. Pour un grand nombre d'appareils d'IdO dépendant fortement d'une performance complète de coût, de latence, de couverture améliorée et de vitesse de communication, l'UNISOC 8910DM symbolise une valeur maximale. En prenant en charge la migration des réseaux 2G en 4G, UNISOC est impatiente de collaborer avec plus de clients, de partenaires et avec l'écologie pour conduire une vaste application de l'IdO de la LTE et de construire un monde meilleur, intelligent et connecté. »

À ce jour, l'UNISOC 8910DM a été adopté par des fabricants de premier plan comme China Mobile IoT, Fibocom, Longsung, MeiG et Neoway (par ordre alphabétique).

À propos d'UNISOC

UNISOC est une société de premier plan dans les semiconducteurs sans usine, engagée dans la R&D sur les jeux de puces de cœurs pour communications mobiles et IAdO (intelligence artificielle des objets). Ses produits couvrent des plateformes mobiles de jeux de puces prenant en charge les normes de communications en 2G/3G/4G/5G et diverses solutions pour jeux de puces dans le domaine de l'IdO, du système frontal de radiofréquence, de la connexion sans-fil, de la télévision, etc. Avec autour du globe un personnel estimé à 4 500 employés, 15 centres de R&D et 7 centres d'assistance à la clientèle, UNISOC est devenu le 3e fournisseur de jeux de puces mobiles pour ce qui est de sa part de marché mondial, la société dominante de la 5G dans le monde et l'un des plus grands prestataires de jeux de puces pour l'IdO et les appareils de connectivité en Chine. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.unisoc.com.

