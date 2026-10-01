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01.10.2026 06:37:00
Uniserve Communications stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Uniserve Communications äusserte sich am 28.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.08 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Uniserve Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.2 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.130 CAD. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46.20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.19 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 6.97 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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