uniQure B.V. Aktie
02.03.2026 16:53:13
UniQure Shares Plunge 37% After FDA Feedback And FY25 Results
(RTTNews) - uniQure N.V. (QURE) shares tumbled 36.58 percent to $9.91, down $5.72 on Monday, after the company reported a full-year net loss and disclosed FDA feedback indicating that current Phase 1/2 data for AMT-130 in Huntington's disease are insufficient to support a marketing application.
The stock is currently trading at $9.91, compared with a previous close of $15.63. It opened at $9.19 and has traded between $8.96 and $10.28 during the session on the Nasdaq. Trading volume stands at 8.53 million shares, well above its average volume of 2.64 million shares.
For full year 2025, revenue declined to $16.1 million from $27.1 million in 2024. Net loss narrowed to $199.0 million, or $3.46 per share, from $239.6 million, or $4.92 per share, a year earlier. The stock has traded in a 52-week range of $7.76 to $71.50.
|
01.03.26
|Ausblick: uniQure BV stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
24.09.25
|uniQure-Aktie klettert um 266 Prozent: Huntington-Erfolg beflügelt (finanzen.ch)
