Uniquest verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Uniquest liess sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Uniquest die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Uniquest hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 606.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 271.00 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniquest in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31.17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 216.30 Milliarden KRW im Vergleich zu 164.90 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch