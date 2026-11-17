Uniquest stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2020.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 286.00 KRW je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Uniquest mit einem Umsatz von insgesamt 442.98 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 176.26 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 151.33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch