Unique Organics präsentierte Quartalsergebnisse

Unique Organics hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4.14 INR, nach 3.92 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Unique Organics im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 389.0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 325.2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch