UNIPRES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNIPRES lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 17.06 JPY gegenüber 19.55 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UNIPRES in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2.51 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 74.05 Milliarden JPY im Vergleich zu 75.96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch