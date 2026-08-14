Uniphos Enterprises öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Uniphos Enterprises hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.17 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.110 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch