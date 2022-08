Uniper- und Fortum-Aktien uneins: Fortum führt Gespräche mit Staat aufgrund mangelnder Liquidität - Uniper beantragt Erweiterung der KfW-Kreditfazilität

Momentan verfüge der Konzern zwar noch über ausreichende Finanzmittel, um die aktuellen Anforderungen zu erfüllen, teilte er am Montag in Helsinki mit. Das Unternehmen führe aber auch Gespräche mit dem finnischen Staat darüber, wie der Liquiditätsbedarf im Falle weiterer starke Energiepreissteigerungen gesichert werden kann. Dabei belasten vor allem die erforderlichen Sicherheitsleistungen den Konzern. Diese werden Margining genannt und funktionieren wie eine Kaution. Der finnische Staat hält mehr als die Hälfte der Anteile an Fortum

So kaufen die Konzerne zwar heute beispielsweise Strom und Gas am Markt ein und müssen es auch direkt bezahlen, bekommen selber aber erst bei Lieferung an die eigenen Kunden ihr Geld. Diese Verträge sind meist weit im Voraus festgelegt und beruhen aktuell oft auf Preisen, die deutlich unter denen liegen, die etwa Fortum derzeit beim Einkauf zahlen muss. Bis dahin müssen die Energiekonzerne deshalb Sicherheitsleistungen hinterlegen. Fortum hofft, nach Auslieferung der abgesicherten Stromverträge und Freigabe der Sicherheiten wieder liquider zu sein, wenn die höheren Einkaufspreise auf die Kunden umgelegt werden können.

Ende letzter Woche summierten sich Fortums gebundene Sicherheiten nach Angaben des Konzerns auf geschätzt rund 5 Milliarden Euro. Das sei ein Anstieg von einer Milliarde Euro innerhalb einer Woche.

Weiterhin hat sich Fortum nach eigenen Angaben an die nordischen Marktaufsichtsbehörden gewandt und fordert, "unverzüglich Massnahmen zur Stabilisierung des Marktes zu ergreifen". Der Ausfall auch nur eines kleineren Marktteilnehmers bei dem derzeitigen Preisniveau wäre nur schwer zu verarbeiten und könnte zu schwerwiegenden Störungen des nordischen Stromsystems führe, warnte Fortum.

Uniper beantragt Erweiterung der KfW-Kreditfazilität

Der Energiekonzern Uniper hat wegen der anhaltenden Gas-Lieferunterbrechungen Russlands weiterhin erheblichen Liquiditätsbedarf. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat er weitere 2 Milliarden Euro der bestehenden Kreditfazilität bei der KfW-Bankengruppe in Anspruch genommen und damit die Fazilität von 9 Milliarden Euro vollständig abgerufen. Da weiter erheblicher Liquiditätsbedarf besteht, wurde eine Erhöhung der Kreditfazilität um weitere 4 Milliarden Euro beantragt.

Aufgrund der verminderten Gaslieferungen Russlands ist Uniper gezwungen, die fehlende Menge zu deutlich höheren Preisen am Markt einzukaufen. Hinzu kommt, dass der Konzern für einen grossen Teil seiner Verkaufsgeschäfte für Gas und Strom Sicherheitsleistungen (so genannte "Margining") hinterlegen muss. Insbesondere diese Sicherheitsleistungen haben die Liquiditätssituation des Konzerns laut Mitteilung zuletzt stärker belastet.

"So lange die Energiepreise in Europa steigen, wird auch der Bedarf an liquiden Mitteln ansteigen", so Uniper-CEO Klaus-Dieter Maubach laut Mitteilung. "Die heute beantragte Erweiterung der Kreditlinie sichert die Energielieferungen, die wir unseren Kunden versprochen haben und stabilisiert damit die Energiemärkte."

Uniper hatte Mitte August einen Verlust von über 12 Milliarden Euro für das erste Halbjahr ausgewiesen. Grund hierfür waren vor allem die Kosten für Ersatzbeschaffungen als Folge der von Russland deutlich gedrosselten Gasliefermengen.

Aufgrund der massiv auflaufenden Verluste war Uniper in erhebliche Schieflage gekommen und musste von der Bundesregierung im Juli durch ein Rettungspaket stabilisiert werden. Es sieht u.a. vor, dass der Bund im Zuge einer Kapitalerhöhung 30 Prozent an der Uniper SE übernimmt. Auch wurde ein KfW-Darlehen von 2 auf 9 Milliarden Euro aufgestockt.

Die Aktien der Fortum-Tochter Uniper verlieren im allgemein schwachen XETRA-Handel zeitweise 1,38 Prozent auf 5,35 Euro. Die Aktien von Fortum notieren an der Nasdaq Nordic Helsinki zwischenzeitlich 1,49 Prozent im Plus bei 10,185 Euro.

HELSINKI (awp international) / FRANKFURT (Dow Jones)