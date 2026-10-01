Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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01.10.2026 15:27:41
Uniper reserviert Biogas-SAF aus geplanten Anlagen in Lateinamerika
Uniper hat sich Produktionskapazitäten für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) aus künftigen Anlagen des Technologieunternehmens Syzygy Plasmonics reserviert. Der Kraftstoff soll in Mittel- und Südamerika aus Biogas entstehen, wie beide Unternehmen mitteilten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
In eigener Sache
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