Uniper öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Uniper lud am 10.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2.52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0.720 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 22.83 Milliarden EUR – das entspricht einem Zuwachs von 94.03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.77 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch