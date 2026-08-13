Uniper mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Uniper hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0.51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.420 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35.45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.99 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.80 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch