Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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11.08.2026 08:57:00
Uniper: Energiekonzern steigert Ergebnis um fast 90 Prozent und passt Prognosen an
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
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|KORREKTUR: Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung (Dow Jones)
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Analysen zu Uniper
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord etwas fester -- DAX mit neuem Rekord -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit gut behaupteter Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.