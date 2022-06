Uniper-Aktie sackt nachbörslich ab: Uniper kassiert Ziele wegen Gasengpass

Das Unternehmen prüfe, wie die Liquidität der Gesellschaft weiter gesichert werden könne, hiess es aus Düsseldorf am Mittwochabend. Unter anderem spreche man mit der Bundesregierung über mögliche Massnahmen wie Garantie- und Sicherheitsleistungen, eine Erhöhung der aktuell noch nicht in Anspruch genommenen Kreditlinien bei der staatlichen Förderbank KfW, aber auch über Beteiligungen in Form von Eigenkapital. Die Uniper -Aktie verliert nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate zeitweise 8,94 Prozent auf 15,49 Euro.

Die bisherige Ergebnisprognose setzte das MDAX-Unternehmen aus. Im ersten Halbjahr dürften die operativen Gewinne auch deutlich unter denen des Vorjahreszeitraums liegen, hiess es. Hintergrund seien die Auswirkungen der derzeitigen Gaslieferbeschränkungen durch den russischen Staatskonzern GAZPROM. Seit dem 16. Juni 2022 erhält Uniper nach eigenen Angaben nur noch 40 Prozent der vertraglich zugesicherten Gasmengen von GAZPROM und muss teuer Ersatzmengen beschaffen. Uniper geht davon aus, dass im Falle der Feststellung und Bekanntgabe der Gasmangellage durch die Bundesnetzagentur die derzeitigen Belastungen teilweise weitergegeben werden können.

