Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag stabil

Mit einem Kurs von 46,55 EUR zeigte sich die Uniper-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 46,55 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Uniper-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,55 EUR ab. Bei 46,55 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 211 Stück.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 41,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Uniper seine Aktionäre 2025 mit 0,720 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,808 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Uniper am 11.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent auf 15.99 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Uniper-Gewinn in Höhe von 1,33 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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