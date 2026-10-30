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30.10.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Freitagvormittag kaum verändert
Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 43,05 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.
Mit einem Wert von 43,05 EUR bewegte sich die Uniper-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Uniper-Aktie legte bis auf 43,05 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 43,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,05 EUR. Bisher wurden heute 76 Uniper-Aktien gehandelt.
Am 21.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,30 EUR am 06.11.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 36,59 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 11.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.99 Mrd. EUR im Vergleich zu 11.80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,32 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Uniper
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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