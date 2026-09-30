Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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30.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochvormittag gesucht
Die Aktie von Uniper zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 47,20 EUR.
Das Papier von Uniper konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 47,20 EUR. In der Spitze legte die Uniper-Aktie bis auf 47,20 EUR zu. Bei 47,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 695 Uniper-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Uniper-Aktie derzeit noch 19,07 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.11.2025 Kursverluste bis auf 27,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 42,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 11.08.2026. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 15.99 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,33 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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