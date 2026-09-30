Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
30.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 48,35 EUR zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 48,35 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 48,40 EUR. Bei 47,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3'838 Uniper-Aktien gehandelt.
Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 13,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.
Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie
RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper
Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff
Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Uniper
|
09:29
|Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Uniper Aktie News: Uniper am Mittag freundlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|RWE bietet mit KKR für Uniper - Agentur (Dow Jones)
|
23.09.26
|Uniper-Aktie schwächer: Konzern sichert sich grosse Mengen Öko-Flugzeugtreibstoff (AWP)
|
11.08.26
|Uniper-Aktie zieht an: Energiekonzern wird zuversichtlicher für 2026 - Rechenzentren-Pläne reifen (AWP)
|
11.08.26
|KORREKTUR: Bund fordert Kaufinteressenten zu Geboten für Uniper auf - Zeitung (Dow Jones)
Analysen zu Uniper
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI deutlich schwächer -- DAX tief im Minus - 25.000-Punkte-Marke unterschritten -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.