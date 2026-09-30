Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 48,35 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 48,40 EUR. Bei 47,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3'838 Uniper-Aktien gehandelt.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 13,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,51 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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