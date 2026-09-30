Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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30.09.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag freundlich
Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 47,65 EUR.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 47,65 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 47,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 47,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Uniper-Aktien beläuft sich auf 2'378 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 17,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,30 EUR ab. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 74,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Uniper gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,33 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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