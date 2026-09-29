Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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29.09.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,5 Prozent auf 45,70 EUR zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 45,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Uniper-Aktie bei 46,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 46,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 309 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 18,68 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 27,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 40,26 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Uniper liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,51 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15.99 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 11.80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,33 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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