Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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29.09.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper bricht am Nachmittag nach oben aus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Uniper. Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere zuletzt 5,0 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 46,85 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Uniper-Aktie bisher bei 47,60 EUR. Mit einem Wert von 46,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'990 Uniper-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 56,20 EUR erreichte der Titel am 21.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Uniper-Aktie mit einem Kursplus von 19,96 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 41,73 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,51 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,33 EUR je Uniper-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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