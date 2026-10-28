Uniper Aktie News: Uniper zieht am Vormittag an

Das Papier von Uniper konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 43,65 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 43,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 190 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 37,46 Prozent sinken.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Am 11.08.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,32 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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