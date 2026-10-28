Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 43,50 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 43,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 628 Uniper-Aktien.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,20 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Abschläge von 37,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Uniper gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,32 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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