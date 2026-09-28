Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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28.09.2026 12:29:00
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Montagmittag schwächer
Die Aktie von Uniper gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 45,05 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 45,05 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Uniper-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,00 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 45,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'015 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 21.05.2026 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 65,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,720 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,808 EUR je Uniper-Aktie. Am 11.08.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,51 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.99 Mrd. EUR – ein Plus von 35,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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