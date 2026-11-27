Im XETRA-Handel gewannen die Uniper-Papiere um 09:28 Uhr 1,4 Prozent. Bei 40,40 EUR erreichte die Uniper-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 39,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 341 Uniper-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (56,20 EUR) erklomm das Papier am 21.05.2026. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 28,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2025 (30,95 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 23,39 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,787 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,720 EUR je Wertpapier. Am 10.11.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.83 Mrd. EUR – ein Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 11.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,55 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie fester: Gasspeicher Bierwang wird vergrössert

Uniper-Aktie fester: Gasgeschäfte stützen das Ergebnis, Kapitalmarkttag am Montag

RWE-Aktie fällt, Uniper-Titel steigen: Überraschende Kehrtwende - RWE greift offenbar nach Uniper