Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit angezogener Handbremse

Im XETRA-Handel kam die Uniper-Aktie um 09:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 44,30 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 44,30 EUR zu. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,30 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,30 EUR.

Am 21.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 62,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,808 EUR, nach 0,720 EUR im Jahr 2025. Am 11.08.2026 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,51 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Uniper einen Umsatz von 11.80 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2026 1,32 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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