Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag im Minus

Die Uniper-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 44,00 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 43,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 476 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 21,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 27,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Uniper-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,808 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Uniper 0,720 EUR aus. Am 11.08.2026 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Uniper ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,45 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15.99 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.80 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2026 1,32 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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