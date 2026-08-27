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27.08.2026 09:29:00

Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Uniper gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Uniper-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 46,05 EUR.

Uniper
43.23 CHF -0.45%
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Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 46,05 EUR. Das Tagestief markierte die Uniper-Aktie bei 46,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4 Uniper-Aktien.

Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 22,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,72 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,808 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 EUR, nach 0,42 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 15.99 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 11.80 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,33 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images
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