Uniper Aktie 131406303 / DE000UNSE026
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27.08.2026 16:29:00
Uniper Aktie News: Uniper verbilligt sich am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Aktionäre schickten das Papier von Uniper nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 46,40 EUR.
Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 46,40 EUR. Die Uniper-Aktie sank bis auf 46,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 46,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 408 Uniper-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 27,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 69,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Uniper-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,720 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,808 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 11.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Uniper mit einem Umsatz von insgesamt 15.99 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 35,45 Prozent gesteigert.
Den erwarteten Gewinn je Uniper-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,33 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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