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26.11.2026 09:29:00
Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 39,20 EUR.
Das Papier von Uniper legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 39,20 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,20 EUR an. Bei 39,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 129 Uniper-Aktien den Besitzer.
Am 21.05.2026 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 30,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.12.2025 (30,95 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Uniper-Aktie mit einem Verlust von 21,05 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,720 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,787 EUR. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,52 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent auf 22.83 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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