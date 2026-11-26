Um 12:28 Uhr ging es für das Uniper-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,2 Prozent auf 40,10 EUR. Bei 40,20 EUR markierte die Uniper-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 602 Uniper-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 21.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Uniper-Aktie 40,15 Prozent zulegen. Bei 30,95 EUR fiel das Papier am 29.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,720 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,787 EUR aus. Am 10.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Uniper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,52 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,55 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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